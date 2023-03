Plopsaland De Panne

Oeps: Plopsa-personeel krijgt uitnodiging voor presentatie van ontslagen directeur

Sommige medewerkers van Plopsaland De Panne zullen deze week raar opgekeken hebben bij het ontvangen van een uitnodiging. Het personeelsbestand van Plopsaland, waterpark Plopsaqua, het Plopsa Hotel en Plopsa Village werd gisteren gevraagd om op vrijdag 31 maart naar een speciale ontbijtmeeting te komen.



Ze zouden dan een presentatie bijwonen van algemeen directeur Steve Van den Kerkhof. Hij werd echter afgelopen dinsdag op straat gezet door moederbedrijf Studio 100, naar aanleiding van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Toch ontvingen sommige werknemers twee dagen later een digitale uitnodiging met zijn naam erop. Kennelijk is intern per ongeluk een oude versie van de afbeelding verstuurd, waarop Van den Kerkhof nog vermeld staat.



Vervangen

De weggestuurde Plopsa-directeur wordt tijdelijk vervangen door Koen Clement, voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100. Men gaat op zoek naar een vaste opvolger. Wie volgende week vrijdag de presentatie voor het personeel zal geven, is intern ook nog niet duidelijk.



Van den Kerkhof heeft altijd ontkend dat hij zijn medewerkers slecht behandeld heeft. De uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek waren voor het moederbedrijf echter reden genoeg om de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Ook Plopsa's marketingdirecteur is ontslagen.