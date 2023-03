Efteling

Voetbalclub Sparta Rotterdam brengt iconisch Efteling-shirt opnieuw uit

De Rotterdamse voetbalclub Sparta komt met een nostalgisch aandenken voor Efteling-fans: een klassiek Efteling-shirt. Het Kaatsheuvelse attractiepark was in de jaren tachtig de allereerste shirtsponsor van de club. Vanaf 1982 pronkten spelers meerdere seizoenen met de naam van de Efteling op hun borst.



Eén van hen was toenmalig sterspeler Louis van Gaal, die we tegenwoordig kennen als voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Op een bekende foto poseert hij op een voetbalveld met een kabouter uit het Sprookjesbos, die voor de gelegenheid een bal vasthoudt.

Nu, ruim veertig jaar later, brengt Sparta Rotterdam het iconische rood-witte shirt van Robey Sportswear opnieuw uit. De replica van het Efteling-tenue is voor 69,95 euro verkrijgbaar in de officiële webwinkel van de club, te vinden op spartafanshop.nl. Het aantal beschikbare exemplaren is beperkt.



Directeur

De shirtsponsoring was in de jaren tachtig een idee van toenmalig Efteling-directeur Marc Taminiau. Hij merkte dat het publiek in de wintermaanden interesse begon te verliezen in het sprookjespark. Destijds gingen de poorten 's winters dicht. Door de sponsoractie bleef de Efteling ook buiten het hoogseizoen zichtbaar.