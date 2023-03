Efteling: Danse Macabre

Foto's: nieuw Efteling-gebouwtje In den Swarte Kat uit de steigers

Een gloednieuw Efteling-bouwwerk nadert de voltooiing. Bij de nieuwe attractie Danse Macabre is de afgelopen maanden een multifunctioneel bijgebouw verschenen, met daarin een kruidenierszaak en toiletten. Inmiddels zijn de steigers weggehaald, zodat de toevoeging in volle glorie zichtbaar is.



De kruidenier was volgens het verhaal eerder een taverne met de naam In den Swarte Kat, maar de locatie zou verwoest zijn door een grote brand. Het assortiment bestaat uit "verpakte en verse kruidenierswaren", zo liet de Efteling eerder weten. "En pas op: bij vlagen kan het hier binnen behoorlijk spoken", zei hoofdontwerper Jeroen Verheij erover.

De nieuwe toiletruimte kreeg de naam De Laetste Hoop. Beide onderdelen moeten al in het voorjaar van 2023 opengaan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het sfeervolle gebouw. Er is ook al beplanting verschenen. De komende tijd wordt het oude terras van het gesloopte horecapunt Het Seylend Fregat, dat eerder op deze plek te vinden was, opnieuw opgebouwd.



Suikerspinnen

Danse Macabre zal pas in 2024 af zijn, als onderdeel van het nieuwe themagebied Huyverwoud. Bij de griezelattractie komt ook nog een losstaande horecalocatie te liggen: 't Koetshuys. Daar kunnen bezoekers straks terecht voor bijvoorbeeld popcorn en suikerspinnen.