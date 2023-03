Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark bestelt Nederlandse waterspeelplaats met duizend fonteinen

Een Duits familiepretpark presenteert dit seizoen een waterspeelplaats van Nederlandse makelij. In attractiepark Tripsdrill, gelegen in deelstaat Baden-Württemberg, is vanaf aankomend seizoen de interactieve waterattractie Pumpwerk te vinden. Het gaat om een plateau met meer dan duizend fonteinen, geleverd door de firma PlayFountain uit Soest.



Walibi Holland presenteert aankomend seizoen een identieke waterspeelplaats van de Nederlandse leverancier. Een vergelijkbaar fonteinplein staat sinds 2021 in Duinrell. In Tripsdrill is de beleving verschenen bij de achtbanen Karacho en Mammut. Het park spreekt over "een unieke interactie tussen mens en water, waarmee verfrissende uitdagingen te overwinnen zijn".

De 1024 waterstralen van PlayFountain worden gebruikt voor vooraf geprogrammeerde spelletjes, waarbij bezoekers bijvoorbeeld op tijd muren van water moeten ontwijken. "Als nieuwe speler op de markt is PlayFountain trots dat we aan de slag mogen voor het oudste themapark van Duitsland", zegt een woordvoerder. Tripsdrill gaat weer open op zaterdag 1 april.