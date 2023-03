Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn: nieuwe achtbaan grotendeels afgebroken voor werkzaamheden

RidderStrijd, de nieuwe achtbaan van Avonturenpark Hellendoorn, is grotendeels afgebroken. Dat bevestigt een voorlichter van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Deze week werd bekend dat de spinning coaster voorlopig niet opengaat omdat de constructie verstevigd moet worden. Daarvoor is de firma Most Revisie verantwoordelijk.



Veel baandelen van RidderStrijd zijn inmiddels gedemonteerd en teruggebracht naar het revisiebedrijf. Alleen het gedeelte van de remmen tot en met de kettinglift staat nog overeind. "Het ter plekke verstevigen van de baandelen zou nog meer tijd kosten, vanwege het werken op hoogte", legt de woordvoerder uit. "Vandaar deze beslissing."

Avonturenpark Hellendoorn weet nog niet wanneer de attractie in gebruik genomen kan worden. "Maar we willen deze laatste stap zo snel mogelijk afronden, zodat we RidderStrijd in de zomer kunnen openen." De eerste werkzaamheden startten al in het najaar van 2021. Eigenlijk had de opening in het voorjaar van 2022 plaats moet vinden, maar cruciale onderdelen van het besturingssysteem konden lange tijd niet geleverd worden.



Testproces

De spinning coaster in kwestie, gebouwd door de Franse leverancier Reverchon, is afkomstig uit een gesloten Mexicaans pretpark. In Nederland onderging de tweedehands baan een ingrijpende opknapbeurt. Tijdens het testproces kwamen de afgelopen maanden verbeterpunten aan het licht. Die moeten eerst opgelost worden voordat bezoekers een ritje kunnen maken.



"Op deze manier verlengen we de levensduur en kunnen we de komende jaren continuïteit bieden. We willen geen half werk." Was het achteraf niet beter geweest om een nieuwe coaster te bestellen in plaats van een tweedehands exemplaar? De voorlichter denkt van niet.



Uitpakken

"Dan hadden we qua budget slechts minimale thematisering gehad, terwijl we nu kunnen uitpakken met een uitgebreid middeleeuws themagedeelte." Het pretpark gaat op zaterdag 8 april weer open na een winterstop, voorlopig dus zonder RidderStrijd.