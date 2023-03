Madurodam

Rookbeleid Madurodam aangescherpt: nog maar één rookzone in het park

Madurodam scherpt de rookregels aan. De afgelopen jaren mochten bezoekers nog roken op twee specifieke plaatsen op het terrein. In 2023 blijft er nog maar één van de twee rookzones over, bevestigt een woordvoerster van het Haagse themapark aan Looopings.



In Madurodam geldt al een tijdje een algeheel rookverbod, met uitzondering van de afgebakende rookplekken. De beleidsverandering kwam eerder niet in de media. "Dit jaar gaan we terug naar één plek", legt de voorlichtster uit. Die bevindt zich bij het terras van restaurant Taste of Holland.

Dat is in de buurt van de toiletten. Er zijn plannen om de laatste rokersplek te verplaatsen naar een afgeschermd gedeelte van het terras. De aanpassing zal waarschijnlijk in mei doorgevoerd zijn. "We gaan ook zorgen voor duidelijkere borden", belooft de woordvoerster.