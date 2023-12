Attractiepark Toverland

Toverland gaat over op statiegeldbekers van 1,50 euro per stuk

Toverland werkt vanaf morgen met herbruikbare bekers in de horeca. Vanwege aangescherpte regelgeving mogen attractieparken in het nieuwe jaar geen plastic wegwerpverpakkingen meer gebruiken. Bij Toverland gaan statiegeldbekers 1,50 euro per stuk kosten.

In eerste instantie komen er crèmekleurige bekers zonder opdruk. Later introduceert men een subtiel Toverland-ontwerp. Het statiegeld krijgen bezoekers terug als ze de bekers weer inleveren.

Voorlopig kan dat bij horecagelegenheden, souvenirwinkels en de gastenservice. In februari wil Toverland vier statiegeldautomaten in gebruik nemen. Ook andere plastic verpakkingen gaan in de ban.



Eetbare bakjes

"We gaan werken met alternatieven, zoals eetbare bakjes voor ijs", legt een woordvoerster uit. "Op plekken waar het écht niet anders kan, introduceren we wegwerpverpakkingen zónder plastic." Zo worden snacks geserveerd in verpakkingen gemaakt van papier.