Attractiepark Toverland

Toverland op duurzame toer: laadpalen, zonnepanelen en gasloos verwarmen

Toverland lanceert verschillende duurzame initiatieven, waaronder zonnepanelen op gebouwen en laadpalen voor elektrische auto's. Daarnaast worden maatregelen genomen om de twee overdekte themagebieden Land van Toos en Wunderwald voortaan gasloos te verwarmen. Dat heeft het Limburgse attractiepark zojuist bekendgemaakt.



Tot nu toe konden elektrische auto's niet opgeladen worden bij Toverland. Daar komt verandering in, want begin april neemt men twintig laadpunten in gebruik op de hoofdparkeerplaats. De indeling van het terrein wordt om die reden iets aangepast.

Met de aanleg van zonnepanelen is Toverland vorig jaar al begonnen. Toen verschenen er panelen op het dak van Wunderwald. Inmiddels zijn er ook honderden stuks bevestigd op het stationsgebouw van wing coaster Fenix in themadeel Avalon.



Betere akoestiek

Later dit jaar wordt het Land van Toos eveneens voorzien van panelen. "Om dit mogelijk te maken zal ook het dak opnieuw geïsoleerd worden, wat ook meteen zorgt voor betere akoestiek", meldt een woordvoerder. Uiteindelijk kan 31 procent van alle Toverland-energie opgewekt worden door zonne-energie, met in totaal ruim 3800 zonnepanelen.



Eind dit jaar start het park met het gasloos verwarmen van de overdekte locaties Land van Toos en Wunderwald. "Dat is een flinke stap vooruit, want hiermee verminderen we het gasverbruik in één klap met 75 procent op jaarbasis", zegt de voorlichter. Overigens wordt in het Land van Toos tegenwoordig gebruikgemaakt van duurzame led-verlichting.