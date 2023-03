Parc Astérix

Video: dit is Toutatis, de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan van Parc Astérix

In Frankrijk opent over twee weken één van de spectaculairste achtbanen van Europa: Toutatis. Parc Astérix bestelde bij fabrikant Intamin een 51 meter hoge multi-launch coaster met drie inversies, 23 momenten van gewichtsloosheid en een topsnelheid van 110 kilometer per uur. Vandaag presenteert het pretpark voor het eerst een volledige onride-video.



Het project werd al in het voorjaar van 2018 aangekondigd. Vijf jaar later is de attractie eindelijk klaar voor de opening. Toutatis werd gebouwd in de buurt van bobsleebaan La Trace du Hourra. Daar verscheen een volledig nieuw themagebied met naast de achtbaan ook een nebulaz-molen, een speelgebied, een restaurant en een winkel met een kiosk.

Het hoogtepunt van de rollercoaster is een geavanceerd lanceergedeelte, ongeveer halverwege het parcours. Een trein wordt daar vooruit, achteruit en weer vooruit gelanceerd. Om te voorkomen dat treinen op elkaar botsen, maakt men gebruik van een wissel. De baan is 1075 meter lang, maar door het lanceerelement wordt in totaal 1361 meter afgelegd. Een rit duurt anderhalve minuut.