Europa-Park

Europa-Park onthult ritverloop nieuwe achtbaan: verticale lancering, draaischijf en zeven inversies

De nieuwe achtbaan van Europa-Park wordt een spektakelstuk. Dat blijkt uit een videosimulatie die het Duitse attractiepark vandaag heeft gepubliceerd. In 2024 opent een rollercoaster met een indrukwekkende lengte - 1385 meter - en meerdere opzienbarende elementen.



De rit begint met een volledig verticale lancering richting een inversie, vrijwel direct gevolgd door een kurkentrekker. Na een derde inversie wordt een trein voor de tweede keer gelanceerd. De vierde inversie erna is zeer uitgestrekt. Als inversie nummer vijf achter de rug is, komt het voertuig stil te staan op een draaischijf.

Nadat het platform is gedraaid, krijgen passagiers een achterwaartse lancering richting een doodlopend punt voorgeschoteld. De trein zakt vervolgens vooruit, waarna een voorwaartse lancering het hoogste punt inluidt: een heuvel met een zogenoemde top hat van 32 meter.



Huisleverancier

Het laatste gedeelte van de baan bestaat uit enkele heuvels, scherpe bochten en nog twee kurkentrekkers: inversies nummers zes en zeven. De splinternieuwe achtbaan komt uit de fabriek van Mack Rides, de huisleverancier van het park. Er wordt een Kroatisch themagebied omheen gebouwd.



Officieel is de naam nog niet bekend, maar men heeft de term Voltron Coaster al een poos geleden geregistreerd als handelsmerk. Wie nieuwsgierig is geworden, kan de video bekijken via Europa-Parks eigen streamingdienst Veejoy. Om zo veel mogelijk mensen naar het impopulaire platform te leiden, mogen de beelden voorlopig niet gepubliceerd worden op YouTube of andere kanalen.