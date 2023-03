Walibi Belgium

Walibi Belgium onthult ontwerp voor eerste volledige winteropening

Walibi Belgium gaat dit jaar voor het eerst volledig open in de kerstperiode. Hoewel de winteropening nog meer dan acht maanden op zich laat wachten, geeft het Belgische pretpark vandaag alvast een voorproefje. Een nieuw ontwerp laat zien hoe het winterse evenement gaat ogen.



De afbeelding toont Walibi's entreegebied in kerstsferen, met versierde witte kerstbomen, lampjes, ijskristallen, enorme zuurstokken, cadeautjes en heel veel sneeuw. In een metershoge kerstboom op het entreeplein hangt onder meer het rode Walibi-embleem.

"De aangeboden activiteiten en de openingskalender worden later dit jaar meegedeeld", zegt Walibi over het nieuwe evenement. Begin dit jaar werd het initiatief al officieel aangekondigd toen er zogenaamd een contract werd gesloten met de Kerstman.



Februari

Het is de bedoeling om het attractiepark op termijn het hele jaar door te openen. Volgend jaar wordt de volgende stap gezet: dan openen de poorten al in februari. "In 2024 wil Walibi ook openen tijdens de krokusvakantie en bijgevolg evolueren naar een activiteit die het hele jaar door toegankelijk is", aldus een woordvoerster.