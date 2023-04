Ocean Beach Pleasure Park

Medewerker (52) raakt ernstig gewond in Engels pretpark

Een 52-jarige man is zwaargewond geraakt bij een ongeluk in een Engels pretpark. Het slachtoffer was afgelopen maand aan het werk in attractiepark Ocean Beach Pleasure Park, gelegen in de kustplaats South Shields. Daar liep hij een hoofdwond op.



Volgens regionale media heeft de man in het ziekenhuis moeten vechten voor zijn leven. Inmiddels zou zijn toestand stabiel zijn. De Britse arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.

Het management van Ocean Beach Pleasure Park laat in een verklaring weten dat het arbeidsongeval plaatsvond tijdens het "dagelijkse test- en onderhoudswerkzaamheden" op zondag 19 maart. "Dit gebeurde vóór openingstijd bij een attractie, op de begane grond."



Exploitanten

Verder raakte niemand gewond. "Onze gedachten zijn bij het slachtoffer", vult men aan. Om welke het attractie gaat, is niet bekendgemaakt. Ocean Beach Pleasure Park huisvest attracties van verschillende exploitanten, als een soort permanente kermis. Er staan onder andere drie achtbanen.