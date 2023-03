Attractiepark Toverland

De eerste proefvluchten: Toverland test nieuwe attractie Pixarus

De nieuwe attractie Pixarus in Toverland is bijna klaar voor de allereerste passagiers. Deze week wordt de vliegtuigmolen in themagebied Avalon voor het eerst getest. Videobeelden laten zien hoe het metershoge gevaarte rondjes draait boven de spiraal van wing coaster Fenix.



Pixarus, gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer, bestaat uit een meterslange schuine arm met aan de ene zijde twaalf zitplaatsen en aan de andere kant een contragewicht met een enorme toverketel. Tijdens het draaien kunnen bezoekers uiteindelijk zelf bepalen of ze over de kop gaan, door met twee vleugels te bewegen.

De toevoeging wordt gepresenteerd als de Flight School of Magic van tovenaar Merlijn. Twee weken geleden werd de arm gemonteerd. Inmiddels is het gevaarte compleet. Er ontbreken nog wel wat decorelementen. Toverland wil Pixarus komende zomer openen, samen met meerdere andere attracties in het middeleeuwse themadeel.



Duinrell

De constructie van Pixarus is 22 meter hoog. Omdat de attractie - van het type sky fly - gebouwd is op een 5 meter hoog platform, wordt tijdens de vlucht een maximale hoogte van 27 meter bereikt. Een soortgelijke molen staat sinds 2016 in Duinrell. Ook onder meer Holiday Park, Hansa-Park, Legoland Deutschland en Blackpool Plesure Beach hebben een sky fly in huis.