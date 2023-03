Wunderland Kalkar

Opvallend: entreeprijs van Duits pretpark Wunderland Kalkar wordt verlaagd

Wunderland Kalkar wordt dit jaar een stuk goedkoper. Waar nagenoeg alle Europese attractieparken de entreeprijzen verhogen vanwege inflatie en investeringen, kiest het pretpark in de Duitse stad Kalkar in 2023 juist voor het verlagen van de tarieven. Zo zakt de kassaprijs voor volwassenen met meer dan 20 procent.



Wunderland is vorig jaar overgenomen door een Nederlandse recreatiegroep: DeFabrique Holding uit Utrecht. De nieuwe eigenaar hanteert een andere prijsstrategie dan voorheen. In 2022 kostte een dagticket voor volwassenen - inclusief onbeperkt friet, ijs en frisdrank - nog 37,95 euro aan de kassa.

Dat wordt nu 29,50 euro op reguliere dagen en 31,50 euro tijdens weekenden, feestdagen en schoolvakanties. Voor kinderen hoeft aan de kassa geen 32,95 euro meer afgerekend worden, maar 24,50 tot 26,50 euro.



Korting

Wie entreebewijzen online bestelt, krijgt 2 euro korting. Dan zijn volwassenen dus 27,50 tot 29,50 euro kwijt. Kinderkaartjes gaan voor 22,50 tot 24,50 euro over de digitale toonbank. Vorig jaar hanteerde het park via internet ook hogere prijzen. Toen kostte een online ticket voor volwassenen 35,95 euro en voor kinderen 29,95 euro.



DeFabrique-directeur Marten Foppen bevestigt dat sprake is van een nieuw prijsbeleid, "passend bij de strategie van DeFabrique Holding". "Voor al onze bedrijven hebben we een duidelijke prijsstrategie. Dat hebben we nu ook kunnen implementeren bij Wunderland Kalkar. Met deze prijzen kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg."