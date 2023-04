Phantasialand

Phantasialand: stuntshow Jump na elf jaar vervangen

Een langlopende stuntshow in Phantasialand is vervangen. In het Silverado Theatre, gelegen naast mijntrein Colorado Adventure, was sinds 2012 de voorstelling Jump te zien. Na elf jaar kwam er een nieuwe productie met de naam Battle of the Best. Die ging afgelopen weekend in première.



Het decor bleef grotendeels ongewijzigd. Phantasialand spreekt over "een epische strijd van adembenemende stunts, soepele moves en atletische kunstzinnigheid". Het nieuwe verhaal gaat over twee rivaliserende bendes die elkaar treffen op een binnenplaats ergens in Brooklyn. "Dan is het basketbal versus trampoline, moed versus passie."

Battle of the Best duurt ongeveer dertig minuten. Voorganger Jump draaide om breakdancers, stuntfietsers, trampolinespringers en steltspringers. In coronatijd ontbrak de show. Destijds zorgde het Duitse pretpark voor een tijdelijke vervanger: de Duitse comedian Patrick Lemoine trad toen op in het theater.