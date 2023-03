Mini Efteling

Nieuwe versie van jubileumboek over hobbypretpark Mini Efteling

Dat een piepklein pretpark ook een rijke geschiedenis kan hebben, bewijst de Mini Efteling in Nieuwkuijk. Het attractieparkje werd gebouwd op een zolder en in een achtertuin in het Brabantse dorpje. In 2015, toen het hobbyproject dertig jaar bestond, werd al een uitgebreid jubileumboek uitgebracht. Nu is er een nieuwe versie van dat boekwerk.



Daarin worden ook de ontwikkelingen van de afgelopen acht jaar - 2015 tot en met 2022 - beschreven. In de Mini Efteling zijn onderdelen van het wereldberoemde Kaatsheuvelse sprookjespark in het klein nagebouwd door fans. In maart vorig jaar maakten de initiatiefnemers bekend dat ze definitief zouden stoppen, maar uiteindelijk is besloten om toch door te gaan.

Het 170 bladzijdes tellende boek, dat de titel 'Een uit de hand gelopen hobby' draagt, bevat verhalen van medewerkers en oud-medewerkers, weetjes, historische nieuwsberichten en ruim duizend foto's. Voormalig Efteling-ontwerper Michel den Dulk, tegenwoordig werkzaam voor Walt Disney, verzorgde het voorwoord.



Populair

De eerste en tweede oplage waren destijds binnen een paar weken uitverkocht, vertelt mede-initiatiefnemer Erwin van Veldhoven aan Looopings. Hij verwacht dat de nieuwe versie ook populair zal zijn. Bestellen kan onder andere via Pretparkwinkel.nl. De Mini Efteling is tussen maart en oktober wekelijks toegankelijk.