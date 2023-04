Efteling

Efteling vernieuwt Anton Pieckplein: poppenkast, tijdelijke expositie en nieuwe muziek

De Efteling vernieuwt het nostalgische Anton Pieckplein uit 1954. Daarmee wil men grondlegger Anton Pieck in de schijnwerpers zetten. Bezoekers komen dit voorjaar verschillende nieuwe elementen tegen op het plein, waaronder poppenkastvoorstellingen en een tijdelijke expositie. Dat heeft het Kaatsheuvelse attractiepark zojuist bekendgemaakt.



"In het jaar waarin flink gebouwd wordt aan de twee grote projecten Danse Macabre en Efteling Grand Hotel past het ons om aandacht te schenken aan een van de grondleggers van ons zo belangrijke cultureel erfgoed", zegt hoofdontwerper Sander de Bruijn. Hij benadrukt dat het Anton Pieckplein samen met het Sprookjesbos het hart van het park vormt.

"Het wordt de komende weken met oog voor detail opnieuw ingericht in de geest van haar oorspronkelijke functie: een dorpsplein waar mensen samenkomen." Een oud poppentheater wordt na decennia weer in gebruik genomen. Ook keert het Ballonnenvrouwtje terug; een door Pieck ontworpen verplaatsbaar beeld waar ballonnen aan bevestigd kunnen worden. Verder zal er bijvoorbeeld nieuwe muziek te horen zijn.



Muzikale aapjes

De Kleine Zweefmolen, die onlangs volledig gerenoveerd is, blijkt nog niet helemaal af te zijn: de Efteling voegt nog vier muzikale aapjes toe, naar een originele schets van Anton Pieck. Verder is een apart plekje gereserveerd voor een karakteristieke waterput die ooit door Pieck werd getekend: de zogeheten put van Assisi. Op dit moment staat de put nog in het Gelderse Hattem, in de buurt van het Anton Pieck Museum.



Pieck tekende de put ooit op één van zijn reizen naar Italië. In 1984 liet hij een replica bouwen op een binnenplaatsje achter het museum. Er wordt al een tijdje een nieuwe bestemming voor gezocht, omdat het object in Hattem moet verdwijnen. Het museum is al akkoord met de verplaatsing naar de Efteling. "We zouden de put graag adopteren, maar het is nog niet 100 procent geregeld", vertelt een voorlichter aan Looopings.



26 kunstwerken

Tot slot wordt in het Efteling Museum, dat ook op het plein ligt, een tentoonstelling over Anton Pieck ingericht. Daarvoor werkt het park samen met het Anton Pieck Museum. Er wordt bewust geen Efteling-materiaal getoond. "Hierin is ánder werk te zien van de verrassend veelzijdige kunstenaar uit Den Helder" aldus de Efteling. Voorbeelden zijn etsen, houtsnedes en inkttekeningen. In totaal zijn 26 originele kunstwerken te bewonderen.



Pieck was van onschatbare waarde voor de Efteling, geeft het park aan. "Nog steeds laten de ontwerpers zich inspireren door het nostalgische, romantische gedachtegoed waarmee de tekenmeester in 1952 de basis legde voor de Efteling." Op woensdag 19 april, de geboortedatum van Pieck, wordt het vernieuwde Pieckplein officieel geopend.