Movie Park Germany

Movie Park Germany gaat één dag open voor fotografen: attracties blijven dicht

Movie Park Germany opent de poorten speciaal voor fotografen, cosplayers, vloggers, tiktokkers en influencers. Op maandag 8 mei vindt in het Duitse pretpark de eerste editie van de zogeheten Camera Day plaats. Nagenoeg alle attracties blijven gesloten. Dat geeft bezoekers de kans om ongestoord foto's te maken in de decors.



"Wil je een fotoshoot houden of een video opnemen in de straten van Hollywood, zonder dat anderen in beeld komen?", meldt Movie Park. "Op Camera Day krijg je de exclusieve kans om het beste uit de scènes van Hollywood in Duitsland te halen." De gebieden The Hollywood Street Set, Streets of New York, The Old West, Santa Monica Pier en Federation Plaza gaan open.

In het New York-gedeelte zal ook de bibliotheek van de attractie Time Riders toegankelijk zijn. Op Federation Plaza is het mogelijk om de brug van ruimteschip Enterprise te betreden, in de voorshow van Star Trek: Operation Enterprise. Om licentieredenen zal kindergebied Nickland geen onderdeel zijn van de eerste Camera Day.



Reuzenrad

Iedereen is welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Tickets kosten 25 euro per stuk. Attracties, restaurants en winkels zijn dicht, met uitzondering van reuzenrad Santa Monica Wheel - om foto's te maken - en een bakkerij met drankjes en kleine snacks. "Daarnaast zetten we de muziek uit, zodat je tijdens videosessies je creativiteit de vrije loop kunt laten."



Het aantal beschikbare plekken is beperkt: er worden online 450 reguliere toegangsbewijzen verkocht. Verder zijn er vijftig kaartjes voor personen die hun eigen voertuig mogen meenemen in het park, zoals een motor of een auto. Bij zeer slecht weer, zoals hevige regenval, wordt het evenement verplaatst naar maandag 22 mei.