Europa-Park

Ontdek het nieuwste themagebied van Europa-Park: Liechtenstein

Een nieuw themagebied in Europa-Park staat in het teken van de dwergstaat Liechtenstein. Het Duitse pretpark presenteerde dit weekend een nieuw, bescheiden themagedeelte, gelegen tussen de landen Engeland en Zwitserland. Blikvanger is de ballonnenmolen Liechtensteiner Ballonfahrt.



Dat is de vernieuwde versie van de carrousel Flug des Ikarus uit 1996, die eerder te vinden was in het Griekse themadeel van Europa-Park. Op die plek moest de attractie plaatsmaken voor een nieuwe achtbaan. De molen kreeg een nieuw uiterlijk. Op de ballonnen worden nu Liechtensteinse plaatsen vermeld.

Wie niet in de ballonnen stapt, kan de attractie bekijken vanaf een verhoging met bankjes. De radiografisch bestuurbare bootjes, eerder onderdeel van Engeland, worden nu tot Liechtenstein gerekend. De vlag van Liechtenstein komt op veel plekken terug.



Wandelpaadje

Op het plein in het hart van het gebied - de Liechtensteiner Platz - wordt het wapen van het piepkleine Europese land afgebeeld. Tot slot is er een wandelpaadje met informatieborden over Liechtensteinse bezienswaardigheden, in de hoop bezoekers enthousiast te maken voor een trip naar de dwergstaat.



Liechtenstein is het negentiende themagebied van Europa-Park, na Abenteuerland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Grimms Märchenwald, Nederland, Ierland, IJsland, Italië, Königreich der Minimoys, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Zwitserland, Scandinavië en Spanje.