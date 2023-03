Plopsa Group

Pretparkgroep zonder directeur: roerige en onzekere tijden breken aan voor Plopsa Group

Hoe moet het nu verder met de Plopsa Group? De Vlaamse pretparkgroep is in lastig vaarwater beland na het vertrek van algemeen directeur Steve Van den Kerkhof. Ruim een week geleden werd de grote baas van Plopsa op straat gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook Plopsa's marketingdirecteur is ontslagen. Nu de twee kapiteins zijn gekielhaald, dreigt Plopsa een stuurloos schip te worden.



Wie de Plopsa-parken louter op social media volgt, zal niet doorhebben wat er zich de afgelopen weken heeft afgespeeld op de Plopsa-kantoren. De Vlaamse pretparkgroep blijft online vrolijk nieuwe evenementen en shows promoten alsof er niets aan de hand is. Maar terwijl het op Facebook en Instagram gaat over paaseierenzoektochten en optredens van Kabouter Plop, is de sfeer op kantoor bedrukt.

Voor een deel van de werknemers zal het ontslag van de directieleden een opluchting zijn geweest. Toch overheerst op kantoor momenteel de onzekerheid, vertellen ingewijden aan Looopings. Voor heel wat lopende projecten is momenteel totaal niet zeker of ze doorgaan en in welke vorm. De reden: Steve Van den Kerkhof (47) bemoeide zich tot op detailniveau met bijna alle managementbeslissingen die binnen Plopsa genomen werden. Bij gebrek aan een volwaardige vervanger met kennis van zaken is het onmogelijk om alle processen voort te zetten.



Onderhandelingen

Plopsa is beroemd en berucht om de expansiedrift: hoe meer Plopsa-vestigingen, hoe beter. De afgelopen decennia werden parken uit de grond gestampt én overgenomen in België, Nederland, Duitsland en Polen. In Tsjechië verscheen een Plopsa-park dat wordt beheerd door een externe partij. Van den Kerkhof was zeer nauw betrokken bij al die uitbreidingen. Onderhandelingen deed hij zelf. En in zijn hoofd stonden de ontwikkelingen nooit stil.



Regelmatig vroeg de directeur aan kennissen of ze nog ergens een attractiepark kenden dat overgenomen zou kunnen worden. Zulke opmerkingen waren vaak grappig bedoeld, maar bij een serieus antwoord ging Van den Kerkhof er wel degelijk over nadenken. De wereld veroveren met Plopsa leek het ultieme doel. En men was hard op weg, gezien het enorme aantal Plopsa-parken dat vandaag de dag al het levenslicht heeft gezien.







Duinrell en Drievliet

Looopings is bekend met een deel van de toekomstplannen zoals ze klaarlagen op de Plopsa-kantoren. Eén van de dromen waar Van den Kerkhof nooit een geheim van heeft gemaakt, is het overnemen van een volwaardig Nederlands attractiepark. Duinrell en Drievliet zouden in zijn ogen prima Plopsa-parken kunnen worden, bijvoorbeeld. Tot nu toe hapten de partijen niet.



Met Toverland en de Efteling wilde hij samenwerkingen aangaan. Studio 100-figuren in Sevenum? Het behoorde tot de mogelijkheden. Een Plopsa-zwembad in Kaatsheuvel? Ook geen probleem. Concrete afspraken leverde het niet op. Het is wel gelukt om in Nederland een kleinschalige vestiging neer te zetten: in 2010 opende Plopsa Indoor Coevorden. De afgelopen maanden zijn plannen gemaakt voor een grote transformatie van dat park, met nieuwe personages. Maar ook voor dat project geldt: zonder de bemoeienis van Van den Kerkhof is het nog maar de vraag wat ervan uitgevoerd zal worden.



Roemenië

Bij gebrek aan groeimogelijkheden in Nederland kwam enkele jaren geleden Oost-Europa in beeld. In Polen wordt momenteel alweer gebouwd aan een derde Plopsa-park: Majaland Gdansk. Bij park nummer één, Majaland Warsaw, moet binnenkort een zwemparadijs komen te liggen. Van den Kerkhof voerde ook concrete gesprekken over de komst van Plopsa naar Roemenië. Voor Oost-Duitsland had men eveneens een bijzondere trekpleister op het oog.



Voor de ontwikkelingen in het Oostblok koos de Plopsa Group een vaste partner: de Nederlandse investeringsmaatschappij Momentum. Toen oprichter Martijn van Rheenen vorig jaar geïnterviewd werd door Looopings, benadrukte hij meermaals dat Steve Van den Kerkhof persoonlijk een oogje in het zeil hield bij het ontwerpen van de parken en het kiezen van de thema's. Alles gebeurde "onder aanvoering van Steve".







Micromanagement

Dat micromanagement is één van de zaken waar moederbedrijf Studio 100 de komende tijd mee wil afrekenen. Van den Kerkhof ademde Plopsa: Plopsa's visie was zijn visie. Met het wegvallen van de directeur is daarom ook een groot deel van die visie verloren gegaan. Een vervanger zal ingrijpende beslissingen moeten nemen over de toekomst van de groep. Gaat Plopsa verder op de bekende weg, met een focus op uitbreidingen? Dat pad leverde de firma veel financieel succes op.



Tegelijkertijd ging die strategie tot nu toe hand in hand met de harde managementstijl die de Plopsa-directie uiteindelijk de kop heeft gekost. Een opvolger kan ervoor kiezen om op de rem te trappen en toekomstplannen uit te stellen of te schrappen, in de hoop meer rust in het bedrijf te brengen. Aan de andere kant wil Studio 100 ervoor waken dat de kip met de gouden eieren geslacht wordt. Met Plopsa's alsmaar uitdijende pretparkimperium heeft het mediabedrijf immers een ongeëvenaarde succesformule te pakken.



Interimdirecteur

Na het wegvallen van Steve van den Kerkhof en de marketingdirecteur houdt Koen Clement voorlopig een oogje in het zeil bij Plopsa. Hij was al voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100. Op termijn moet er een directeur of een interimdirecteur aangesteld worden. Clement kreeg de opdracht om schadelijk gedrag op de werkvloer aan te pakken, zodat klachten over pesterijen, vernederingen, een te hoge werkdruk en een klikcultuur definitief tot het verleden behoren.



De eerste stappen zijn al gezet, in samenwerking met vakbond ABVV. De socialistische vakcentrale heeft in gesprek met Clement onder meer gepleit voor een nieuw klokkenluiderssysteem, het aanstellen van twee vertrouwenspersonen en het respecteren van werktijden voor alle lagen van het bedrijf.