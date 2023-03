Fun & Entertainment Center Sevenum

Entertainmentcomplex in Noord-Limburg kiest andere opzet na grote brand

Fun & Entertainment Center Sevenum kiest vanwege brandschade voor een andere invulling. Het Noord-Limburgse entertainmentcomplex, gelegen op een steenworp van Toverland, werd in november vorig jaar getroffen door een grote brand. Sinds februari is het restaurantgedeelte weer toegankelijk.



Pretpark Mattel Play Sevenum, gamewereld The Portal Action House en bowlingbaan FEC Bar & Balls zijn nog niet opnieuw opgebouwd. Vandaag maakt het management de toekomstplannen bekend. Voor Mattel Play en het trampolinepark van The Portal Action House zal in het nieuwe concept geen plaats meer zijn.

"De schade is zo groot dat we tot het verdrietige besluit zijn gekomen dat het opnieuw opbouwen en heropenen van deze activiteiten onmogelijk is", valt te lezen in een verklaring. "Alleen al, omdat het decor zo uniek was en niet zomaar vervangbaar is."



Terras

Een twee verdiepingen tellende lasergame en moderne bowlingbanen keren wel terug, naar verwachting in juli 2023. Ook hoopt men rond die periode de bar en het terras te kunnen heropenen. "We hebben onze gasten altijd een compleet verzorgd dagje uit willen bieden en dat willen we blijven doen", zegt eigenaresse Karin Hoppzak.



"Meerdere activiteiten combineren met ABC Restaurant Sevenum is een succes gebleken. Daar willen we in de toekomst dus nog meer op in gaan zetten." Het is de bedoeling om in oktober een minigolfbaan te openen in de vrijgekomen ruimte. Over andere toevoegingen wordt later dit jaar meer bekend.