Plopsa Group

Studio 100 bevestigt vertrek Plopsa-directeuren: tijdelijke manager aangewezen

Studio 100 heeft een tijdelijke manager aangesteld voor de Plopsa Group, na het gedwongen vertrek van algemeen directeur Steve Van den Kerkhof. Koen Clement, voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100, zal de lopende zaken bij Plopsa voorlopig waarnemen. De komende tijd wordt gezocht naar een nieuwe directeur of interimdirecteur.



Van den Kerkhof en marketingdirecteur Sebastien Momerency zijn ontslagen naar aanleiding van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Vorige maand kwam via dagblad De Tijd naar buiten dat meerdere directieleden zich schuldig zouden maken aan pestgedrag en scheldpartijen. Bovendien zou sprake zijn van een te hoge werkdruk.

Studio 100 bevestigt de ontstane situatie, maar weigert vragen te beantwoorden over de onderzoeksresultaten. "In het belang van alle betrokkenen gaan we niet dieper in op dit onderzoek." Het onderzoek werd uitgevoerd door advocate Christine Mussche. "We wensen meester Mussche te bedanken voor de deskundigheid waarmee zij dit onderzoek heeft gevoerd."



Alle nodige maatregelen

Studio 100-eigenaren Gert Verhulst en Hans Bourlon komen met een gezamenlijke verklaring over de gang van zaken. "De afgelopen periode stemt ons tot nadenken en we zullen alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100-groep positief en aangenaam is en blijft", schrijven ze.



Hoe nu verder? "Samen met het hele Plopsa-team hopen wij deze bladzijde te kunnen omslaan en gaan we enthousiast aan de slag om te doen waar het hart van Plopsa ligt: onze bezoekers een onvergetelijke dag aanbieden in een van onze fantastische parken", aldus Verhulst en Bourlon. "In het belang van onze medewerkers zullen wij over enige maatregelen in eerste instantie intern communiceren."



Financieel directrice

Van den Kerkhof wordt bedankt voor zijn inzet. " Steve Van den Kerkhof is één van de drijvende krachten geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren en daarvoor zijn wij hem erkentelijk." Plopsa's financieel directrice Sofie Billiauw, waarover ook werd geklaagd in de media, mag voorlopig blijven zitten. Er loopt nog een onderzoek door het Openbaar Ministerie.