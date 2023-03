Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Vernieuwde mascottes Slagharen vallen niet in de smaak bij fans: 'AliExpress-bestelling'

Is dit een 1 aprilgrap? Die vraag stellen pretparkfans massaal op social media nadat Attractiepark Slagharen dinsdag het nieuwe uiterlijk van mascottes Randy en Rosie onthulde. De twee wasberen zien er voortaan totaal anders uit. Daar zijn de meeste fans helemaal niet blij mee, blijkt uit de online reacties.



Bijna alle commentaren op Facebook, Twitter en Instagram zijn tot nu toe negatief. "Verschrikkelijk", concludeert Sylvana Witteman bijvoorbeeld. "Vreselijk", vindt Selma Elema. "Afschuwelijk", oordeelt Bart Vermeulen. "Mag toch hopen dat dit een grap is", zegt Samantha Raatjes. "Mijn kinderen zullen gillend wegrennen." En Claudia van Hoenselaar: "1 april mag ik hopen! Anders zeg ik mijn abonnement op."

Maar helaas voor Raatjes, Van Hoenselaar en talloze andere teleurgestelde fans: van een 1 aprilgrap is geen sprake. De nieuwe pakken hadden eigenlijk al vorig jaar geleverd moeten worden, maar het project liep meermaals vertraging op. Nu het eindresultaat er is, wordt Slagharen overladen met kritiek.



Te heet gewassen

"Waar zijn Randy en Rosie?", vraagt Marius Kuhn zich af. "Ze zien er niet uit!" Jona Doppen denkt dat Slagharen de nieuwe pakken liet maken bij AliExpress. "Zijn ze te heet gewassen?", wil Annelies Bru weten. Chantal de Lang: "Dit lijkt heel nep. Mijn dochter vindt het er zelfs eng uitzien." Ricardo Schellevis: "Die twee zien er echt niet meer uit..." Roswitha Borghoff: "Ik vind deze verschrikkelijk en m'n dochter ook."



Marian Storteboom heeft het nieuwe uiterlijk voorgelegd aan haar dochter van 8 jaar. Haar reactie? "Oh mijn god, die zijn echt lelijk." Ook de zoon van Precilla van den Langenberg zal niet blij zijn. Hij is "al van kleins af aan smoorverliefd op Rosie". "Maar ik denk dat het vanaf dit jaar klaar is met de liefde." Mandy Barneveld vindt de figuren meer op wolven lijken dan op wasberen. "Zie dat de AliExpress-bestelling goed is afgeleverd", sneert Danny Snoek. Bonnie Bogaard: "Wat zijn dit voor lelijke pakken?"



Rens en Roberta

"Dit zijn niet Randy en Rosie maar Rens en Roberta", schrijft iemand op Instagram. Daar komt ook Slagharen-superfan Nick aan het woord. Hij vertelt ontroostbaar te zijn. "Wie dit bedacht heeft, moet per direct ontslagen worden, want dit is echt een waar gedrocht", luidt zijn conclusie. "Niemand vroeg hierom, dus waarom the fuck voer je het dan uit?! Als er één beslissing per direct moet worden teruggedraaid, is het deze wel. Ik hoop vanaf de bodem van mijn hart dat dit een gigantische 1 aprilgrap is."



Een Duitse vrouw, die naar eigen zeggen al jaren in Slagharen komt, vreest dat kinderen "getraumatiseerd zullen worden als ze zien dat de mascottes een tekort aan vitamine D hebben". "Los van de grappen zien de pakken er belabberd uit. Jullie hebben me vaak teleurgesteld, maar het verpesten van de mascottes is wel het toppunt."



Jongste bezoekers

Attractiepark Slagharen heeft online niet op de stortvloed aan commentaar gereageerd. Algemeen directeur Dave Storm wil de zaak ook liever laten rusten. "Bovendien praten we hier natuurlijk niet over pakken, maar over wasberen", laat hij aan Looopings weten. "Voor ons en onze jongste bezoekers zijn Randy en Rosie echt."