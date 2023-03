Walibi Holland

Walibi Holland is overstag: binnenkort een rookverbod met rookzones

Overal mogen roken in de buitenlucht is binnenkort verleden tijd in de Nederlandse attractie- en dierenparken. Nagenoeg alle grote pretparken en dierentuinen hebben inmiddels een rookverbod ingevoerd of maken plannen voor een nieuw rookbeleid. Walibi Holland is de volgende op het lijstje.



De afgelopen jaren werden de rookregels al aangescherpt in Slagharen, Burgers' Zoo, Wildlands, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet, DierenPark Amersfoort, Apenheul, Julianatoren en Ouwehands Dierenpark. Daar moeten rokende bezoekers voortaan een afgezonderde rookzone opzoeken. Artis verbood het opsteken van een sigaret overal.

Afgelopen najaar volgde de Efteling. Sindsdien is het proces in een stroomversnelling geraakt. Onlangs sloten Toverland en GaiaZoo zich aan bij het landelijke initiatief Rookvrije Generatie. Het Dolfinarium wil komende zomer een rookverbod invoeren. Ook bij Safaripark Beekse Bergen wordt er intern over gesproken.



Niet direct

Walibi Holland gaat op vrijdag 7 april weer open na een winterstop. Op dat moment zal het attractiepark in Biddinghuizen nog niet rookvrij zijn. "We werken momenteel inderdaad aan een rookvrij beleid", zegt een voorlichtster. "Dit zal echter nog niet direct ingaan op 7 april, als wij onze deuren weer openen, maar ik kan je verzekeren dat er hard aan gewerkt wordt."



Een ingangsdatum is nog niet bekend. Voor Walibi Holland zal met name handhaving een uitdaging worden: het pretpark lokt voornamelijk jongeren. "Veel van onze bezoekers zijn tieners", zei een woordvoerster enkele jaren geleden. "Zij vinden het over het algemeen niet zo erg als leeftijdsgenootjes in hun buurt roken." Inmiddels denkt het Walibi-management daar anders over. Sinds 2020 is kindergebied Walibi Play Land al rookvrij.