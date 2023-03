The London Resort

Bedrijf achter nieuw Engels pretparkresort in financiële problemen

Een bedrijf dat een gigantisch pretparkresort wil ontwikkelen in Engeland, is in de financiële problemen gekomen. The London Resort moet het beste attractiepark van Groot-Brittannië worden, mogelijk zelfs een concurrent voor Disneyland Paris. Het miljoenenproject wordt echter geplaagd door tegenslagen. Nu dreigt er ook een faillissement, nog voordat er een schop de grond in is gegaan.



Moederbedrijf London Resort Company Holdings zou een schuld hebben van 100 miljoen pond, zo'n 114 miljoen euro. Men heeft bewindvoerders aangesteld om orde op zaken te stellen, als onderdeel van een overheidsregeling met de naam Company Voluntary Arrangement (CVA).

Een "financiële herstructurering" moet ervoor zorgen dat schuldeisers alsnog betaald kunnen worden, om "de continuïteit op lange termijn" te kunnen waarborgen. In december vorig jaar werd een herstructurering al even aangestipt door het bedrijf.



Milieu

De initiatiefnemers houden naar eigen zeggen vertrouwen in een goede afloop. Ze blijven volhouden dat ze van plan zijn om dit jaar een nieuwe bouwaanvraag in te dienen, nadat de vorige ingetrokken moest worden vanwege zorgen over het milieu. Er zou gekozen zijn voor "een totale verandering van aanpak na een uitgebreide evaluatie".



De plannen voor The London Resort kwamen meer dan tien jaar geleden naar buiten. In het afgelopen decennium bleef het echter bij het presenteren van voorstellen en ontwerpen, zonder dat er daadwerkelijk iets concreets is bereikt. Pretparkfans en -kenners hebben allang geen vertrouwen meer in het project.