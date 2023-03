Efteling: Danse Macabre

Theatervoorstelling over ophef rond sluiting van Spookslot in de Efteling

De veelbesproken sluiting van het Spookslot in de Efteling vormde de inspiratiebron voor een nieuwe theatervoorstelling. Een groep jonge theatermakers heeft een voorstelling ontwikkeld over de beslissing om de iconische Efteling-attractie te slopen. Die is op woensdag 29 maart te zien in Amsterdam.



Nederland stond vorig jaar op zijn kop toen bleek dat de Efteling het spookkasteel uit 1978 zou gaan afbreken. "Op 24 januari 2022 stortte voor veel fans van de Efteling een wereld in", laten de initiatiefnemers van de voorstelling weten. Meer dan een jaar later - het Spookslot bestaat al niet meer - presenteren zij een voorstelling die gebaseerd is op de gebeurtenissen.

De productie wordt Sloopslot genoemd. "We volgen een Franse journaliste en een jonge advocaat die hun favoriete attractie willen behouden", luidt de beschrijving. "Zal het ze lukken?"



Nederlandse maatschappij

"Niet alleen Efteling-fans gaan genieten van deze emotionele en grappige voorstelling over de Nederlandse maatschappij die elke verandering vreest", schrijven de bedenkers. Sloopslot wordt opgevoerd in de theaterzaal van boekhandel Perdu. Tickets zijn voor 12,50 euro verkrijgbaar via sloopslot.eventgoose.com.



Jan Wienowiecki is verantwoordelijk voor de regie en het script. Nadine Febranof verzorgt het decor. Er doen tien acteurs aan mee: Marlijn van der Veen, Renée de Graaff, Anne Meijer, Jan Wienowiecki, Roán ten Cate, Renée de Gruijl, David Knap, Piet Kooij, Nadine Febranof en Eva Baijense.