Karls Markt

Vijf Duitse pretparken openen piepkleine kinderachtbaan: volwassenen moeten trappen

Te klein voor een heftige achtbaan? Op vijf plekken in Duitsland is vanaf nu een mini-achtbaan te vinden bedoeld voor dreumesen, peuters en kleuters. Een belangrijke rol is weggelegd voor volwassenen: zij moeten de kettinglift zelf in beweging brengen door te trappen.



De Duitse pretparkgroep Karls, bekend van kleinschalige familieparken met een boerderijthema, liet zeven exemplaren van de piepkleine rollercoaster maken. Ze zijn 31 meter lang en 1,6 meter hoog. "Na het aanschaffen van de rails hebben we de constructie in onze werkplaats aangepast, met goedkeuring van keuringsinstantie TÜV", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Hoe werken de achtbanen? "Papa, mama, oma, opa of andere actieve supporters trappen - heel milieuvriendelijk - op de pedalen om ervoor te zorgen dat de kleinste Karls-fans hun eerste achtbaanplezier kunnen beleven." Het ovaalvormige parcours bestaat uit enkele kleine heuveltjes en bochten. Er geldt een maximumgewicht van 40 kilo en een maximumlengte van 130 centimeter.



Zes stuks

Afgelopen weekend werden zes stuks in gebruik genomen. Karls Erlebnis-Dorf Elstal heeft er twee. Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen, Karls Erlebnis-Dorf Zirkow, Karls Erlebnis-Dorf Koserow en Karls Erlebnis-Dorf Warnsdorf kregen ieder één achtbaantje. De aanwinsten heten Knollis Mini-K2, een knipoog naar de grotere achtbaan K2 in Elstal. Knolli is de naam van een schattig aardappeltje.



Een zevende exemplaar zou naar Rövershagen gaan, maar daar blijkt geen plek meer te zijn voor een extra baan. Daarom is de laatste Knollis Mini-K2 opgeslagen in afwachting van een plaatsing in Karls Erlebnis-Dorf Döbeln. Dat park, gelegen in Duitse deelstaat Saksen, gaat in 2024 open.