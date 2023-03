Plopsa Group

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof weggestuurd na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

Steve Van den Kerkhof, de algemeen directeur van de Plopsa Group, is op straat gezet. Dat krijgt het personeel van Plopsa vandaag te horen, nadat het nieuws maandagavond al uitlekte via Vlaamse media. Van den Kerkhof en enkele collega's werden ruim een maand geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: ze zouden zorgen voor een verziekte werksfeer, met pestgedrag, scheldpartijen en een te hoge werkdruk.



Van den Kerkhof heeft altijd ontkend dat hij zijn medewerkers slecht behandeld heeft. Moederbedrijf Studio 100 schakelde advocate Christine Mussche in voor een onafhankelijk onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten besloten Studio 100-bazen Gert Verhulst en Hans Bourlon om Van den Kerkhof de deur te wijzen. Ook een ander directielid moet vertrekken: commercieel directeur Sebastien Momerency. Hij sprak afgelopen zomer nog over het succes van Plopsa in een aflevering van de Looopings Podcast.

Hoewel er geen strafbare feiten zijn gevonden, vindt de top van Studio 100 de uitkomsten heftig genoeg om de twee Plopsa-directeuren te ontslaan. Naar aanleiding van alle meldingen is ook een onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie. Daarvan laten de resultaten waarschijnlijk nog enkele maanden op zich wachten.



Vertrouwen

Aan Looopings laat Van den Kerkhof weten dat hij "met vertrouwen het gerechtelijk onderzoek van het arbeidsauditoraat blijft afwachten". "Daarnaast wens ik het Plopsa-personeel te bedanken voor de supermooie realisaties van de afgelopen 23 jaar." Op social media verscheen een vergelijkbare boodschap.



Steve Van den Kerkhof was Mr. Plopsa. Hij werd in 2000 door Verhulst en Bourlon binnengehaald om Plopsaland De Panne te gaan leiden. In de loop der jaren kwamen daar vestigingen in Nederland, Duitsland en Polen bij. Vandaag de dag stampt Plopsa ook hotels, waterparken en vakantieparken uit de grond. Er liggen nog veel plannen klaar voor toekomstige uitbreidingen in Europa. Onduidelijk is in hoeverre die uitgevoerd zullen worden zonder de topman.



Financiƫle resultaten

Van den Kerkhof bemoeide zich intensief met alle projecten in alle parken van de internationale groep. En met succes, want de financiƫle resultaten van de Plopsa Group zijn indrukwekkend te noemen. Ook was de directeur er niet vies van om zijn ongezouten mening te spuien in de media. Voor journalisten was Van den Kerkhof altijd bereikbaar.



Ruim twee decennia na zijn aantreden is de bom gebarsten. Nadat de directeur in een krantenartikel in De Tijd aan de schandpaal werd genageld, ging het balletje rollen. Een enorme mediastorm en een aanvullend onderzoek zorgden ervoor dat de positie van de Plopsa-baas onhoudbaar werd. Verschillende steunbetuigingen - een spandoek bij de entree en een open brief in de krant - konden daar niets aan veranderen. Hoe het nu verder moet met de Plopsa Group, zal de toekomst moeten uitwijzen. Een eventuele opvolger is nog niet bekend.