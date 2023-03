Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe spinning coaster Avonturenpark Hellendoorn nog steeds niet klaar voor opening

Avonturenpark Hellendoorn moet een bittere pil slikken. Bij het testen van de nieuwe achtbaan RidderStrijd hebben zich complicaties voorgedaan. Daarom kan spinning coaster, waarvan de eerste werkzaamheden al in het najaar van 2021 begonnen, voorlopig nog steeds niet open.



Het Overijsselse pretpark bestelde een tweedehands achtbaan van het type wilde muis, gebouwd door de Franse firma Reverchon en afkomstig uit een gesloten Mexicaans attractiepark. Eigenlijk had RidderStrijd in het voorjaar van 2022 operationeel moeten zijn. Door vertraagde levertijden zag het park zich genoodzaakt om de opening uit te stellen.

Essentiële delen van het besturingssysteem ontbraken, vertelde een woordvoerder in juni vorig jaar. "Zonder deze cruciale onderdelen kunnen we de attractie niet operationeel krijgen en kan er dus niet getest en gekeurd worden." Men hoopte toen nog dat RidderStrijd later in 2022 geopend zou kunnen worden, maar dat is nooit gebeurd.



Verbeterpunten

Vervolgens werden de pijlen gericht op de seizoensstart van 2023: zaterdag 8 april. In november vorig jaar verschenen nog beelden van testritten. Toch is RidderStrijd nog altijd niet klaar voor een opening. "De afgelopen weken zijn er, tijdens het uitvoerige testproces, verbeterpunten aan het licht gekomen", meldt Hellendoorn. "Hierdoor zijn er een aantal aanpassingen nodig voordat we de nieuwe achtbaan kunnen openen."



Een concrete datum wordt niet meer genoemd. "RidderStrijd zal openen in de zomer van 2023 en wordt fantastisch", staat in de verklaring. Officieel duurt de zomer dit jaar van woensdag 21 juni tot zaterdag 23 september. "De strijd is dus nog niet gestreden, maar we gaan het gevecht met man en macht aan. De overwinning is nabij en het lange wachten zal beloond worden."



Verstevigen

Wat moet er precies gebeuren? "We gaan bepaalde baandelen verstevigen om de levensduur te verlengen en de komende jaren optimale continuïteit te bieden", legt een voorlichter uit in gesprek met Looopings. Hoelang we nog geduld moeten hebben, noemt hij "lastig te voorspellen". "Tot nu toe valt de strijd tegen de draak elke keer tegen."



Avonturenpark Hellendoorn bedacht voor RidderStrijd een achtergrondverhaal over vier ridders die met behulp van luchtstrijdwagens een gemene draak hebben verslagen. De coaster is 13 meter hoog en 420 meter lang. Het model kennen we van de kermis, waar de constructie voortdurend opgebouwd en weer afgebroken wordt. Dat neemt steeds hooguit enkele dagen in beslag.