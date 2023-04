Bellewaerde Park

Twee vrouwen veroordeeld voor vechtpartij in Belgisch pretpark

De rechter heeft zich uitgesproken over een vechtpartij in het Belgische attractie- en dierenpark Bellewaerde Park. Twee Waalse vrouwen van 37 en 39 jaar werden daar in coronatijd geweigerd omdat ze geen coronabewijs konden voorleggen. Vervolgens gingen ze op de vuist met enkele personeelsleden.



De vrouwen hadden een kind van 9 jaar bij zich, melden regionale media. Ze hadden Bellewaerde vóór hun bezoek gemaild met de vraag of ze ook zonder coronapas naar binnen konden. Dit zou inderdaad kunnen, beweren ze. Toen ze bij de ingang alsnog geweigerd werden, sloeg de vlam in de pan.

Dat pikten de Walen niet. Toen er een beveiliger bij werd gehaald, ging de situatie van kwaad tot erger. Eén van de vrouwen trok het mondkapje van een medewerker af. Ook werd er gevochten. Zelfs de aanwezigheid van de parkdirecteur kon de gemoederen niet bedaren.



Schadevergoeding

Bellewaerde vroeg een schadevergoeding van 1000 euro, maar het park moet genoegen nemen met 250 euro. Verder zijn beide vrouwen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een voorwaardelijke geldboete. Vorig jaar werden ook al meerdere personen veroordeeld na agressie om de coronaregels in Bellewaerde.