Efteling: Danse Macabre

Pretparkfan maakt 3D-ontwerp van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Hoe zou het zijn om te dwalen door Huyverwoud, het themagebied met de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre? Een pretparkfan geeft alvast een voorproefje op de griezelige uitbreiding. Alex Baams (34) uit Houten heeft een recent verschenen ontwerp van het buitengebied omgezet naar een 3D-ontwerp. Hij deelt het eindresultaat met Looopings.



Baams is een 3D-ontwerper met een grote passie voor pretparken. Na de kunstacademie in Den Bosch heeft hij jaren geschilderd, maar tegenwoordig werkt hij enkel nog digitaal. "Toen de Efteling de tekening publiceerde van het nieuwe buitengebied van Danse Macabre was ik meteen erg enthousiast", vertelt hij. "Ik wist dat ik hier iets mee wilde doen."

Zo ontstond een driedimensionale weergave van Huyverwoud, inclusief het attractiegebouw van Danse Macabre, souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, horecapunt 't Koetshuys, toiletgebouw De Laetste Hoop en supermarktje In den Swarte Kat. "Door het hele gebied in 3D na te tekenen, kun je nu al virtueel door het landschap wandelen", aldus Baams.



Extra voorpret

De creatieve Efteling-liefhebber hoopt andere fanaten naar eigen zeggen "wat extra voorpret" te kunnen bieden met de 3D-tekeningen. Hij was er naar eigen zeggen heel wat uurtjes mee bezig. "Ik kan het buitengebied inmiddels dromen, maar ben natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar alle gevels en interieurs die nog niet bekend zijn gemaakt."