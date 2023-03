Attica Zoological Park

Tijgerwelp gedumpt bij Griekse dierentuin: 'Zware gezondheidsproblemen'

Iemand heeft een verwaarloosde witte babytijger achtergelaten bij een Griekse dierentuin. Dat gebeurde bij Attica Zoological Park, een dierenpark in de hoofdstad Athene. Een schoonmaker trof het tijgerwelpje eind februari aan tussen het vuilnis op de parkeerplaats. Dierenartsen doen er momenteel alles aan om het dier te redden.



De tijger is ernstig verzwakt door ondervoeding en uitdroging, zo laat de dierentuin weten. Volgens artsen moet het welp ongeveer drie maanden oud zijn. "Deze katachtige heeft niet voldoende verzorging en voeding gekregen, wat resulteert in zware, mogelijke onomkeerbare gezondheidsproblemen."

Vermoedelijk is het dier het slachtoffer geworden van de illegale handel in wilde dieren. Vaak worden exotische dieren van Azië en Afrika naar Europa gesmokkeld via landen als Griekenland, om vervolgens verkocht te worden aan rijke verzamelaars. De dierentuin vraagt iedereen met informatie over de herkomst van het dier om contact op te nemen met de autoriteiten.



Misvormingen

De witte tijger bevindt zich nu in een ruimte achter de schermen, niet zichtbaar voor het publiek. Het dier is inmiddels 1 kilo aangekomen. Afgelopen week heeft men een MRI- en CT-scan uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ook sprake is van "genetische misvormingen", waaronder problemen in de wervelkolom, bekken, ribben en botten.



"Tegelijkertijd worden door het misvormde skelet sommige organen samengeperst, waardoor zelfs de inname van voedsel en de ademhaling moeizaam verloopt", aldus de dierentuin. Als de babytijger blijft leven, verhuist het dier naar een gespecialiseerd Europees opvangcentrum voor tijgers.