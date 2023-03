Texel Zoo

Texel Zoo in gevaar: gemeentebestuur Texel wil af van dierentuin

Het voortbestaan van een dierentuin op waddeneiland Texel is in gevaar. Het kleinschalige dierenpark Texel Zoo beschikt wel over een dierentuinvergunning, maar van een omgevingsvergunning is geen sprake. Daarmee is Texel Zoo in strijd met het bestemmingspan. De gemeente onderzoekt al sinds 2017 wat er met de trekpleister moet gebeuren.



Nu heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geadviseerd om geen omgevingsvergunning te verlenen. Daarmee staat de toekomst van het dierenparkje op losse schroeven. Men wil afzien afzien van legalisering omdat Texel Zoo niet past bij de "Texelse kernwaarden".

"De dierentuin richt zich op exotische dieren en heeft geen enkele binding met het Texelse landschap", valt te lezen in het oordeel. "Dit is ook een dagrecreatieve ontwikkeling midden in het agrarisch gebied. Deze ontwikkeling past niet binnen de kernwaarden." Verder wordt volgens het college niet voldaan aan de parkeernormen. Bovendien vreest men een verkeerd signaal af te geven aan andere ondernemers door illegale dagrecreatie te legaliseren.



Tuincentrum

Texel Zoo is voortgekomen uit Tuincentrum Eureka, geopend in 1994. In de loop der jaren kwamen daar steeds meer dieren bij, waaronder vogels, vlinders en roofvogels. Uiteindelijk werd het tuincentrum steeds minder belangrijk en kreeg de dierenafdeling de overhand. In 2016 namen roofvogeltrainer Martijn Padberg en dierverzorger Marielle Blauw het bedrijf over.



Het dierenpark is vandaag de dag aangesloten bij vereniging Dier en Park, de brancheorganisatie voor regionale dierentuinen. Eigenaar Padberg reageert verbaasd en ontsteld op het nieuws. In april buigt de gemeenteraad zich over het geschil. Daarna moet een definitieve knoop doorgehakt worden.