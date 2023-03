Disneyland Paris

OnlyFans-ster in Minnie Mouse-outfit leeft zich uit in Disneyland Paris

Een Italiaans OnlyFans-model heeft Disneyland Paris uitgekozen voor het maken van spannende foto's en video's. Mady Gio, die in het dagelijks leven Madalina Ioana Filip heet, bracht afgelopen week een bezoek aan het Disney-resort. Daar poseerde ze onder meer voor het kasteel van Doornroosje, in een behoorlijk gewaagde outfit.



De vrouw droeg Minnie Mouse-oortjes, een zwarte blazer en een open zwarte top, die bij elkaar gehouden werd door zilverkleurige sluitingen in de vorm van vlinders. Op Instagram leverden afbeeldingen van haar opvallende boezem tienduizenden likes op. Verder verschenen er vier Disney-filmpjes op haar TikTok-account. In totaal werden ze honderdduizenden keren bekeken.

Niet iedereen ziet er de lol van in. "Wie draagt zoiets in Disney?", is één van de vele verontwaardigde commentaren op Instagram. "Wat een trieste foto's", reageert iemand. "Waarom ga je zo gekleed naar een plek waar gezinnen met kinderen zijn?", zegt een ander. "Smakeloos", vindt een gebruiker.



Onfatsoenlijk

Weer een ander laat weten: "Je kunt ze overal laten zien, maar moet dat waar kinderen bij zijn? Onfatsoenlijk en teleurstellend." En tot slot: "Ik waardeer je borsten, maar niet in Disneyland..." Disneyland Paris staat bekend om een vrij strenge dresscode, waarbij bezoekers met te pikante kleding geweigerd kunnen worden. Het model wist echter gewoon binnen te komen.



Filip is afkomstig uit Italië, maar verhuisde naar Zwitserland om te kunnen profiteren van belastingvoordelen. Via OnlyFans trakteerde ze haar volgers op meer materiaal van haar Disney-trip. Die beelden laten nog minder aan de verbeelding over. De vrouw poseerde met Minnie Mouse-oortjes in haar hotelkamer, waar ze haar Minnie-pyjama uittrok. "Mickey Mouse kan niet wachten om een avontuurtje met me te beleven", luidt de beschrijving.