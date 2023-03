Kermis

Video: brandweer evacueert kermisbezoekers uit tientallen meters hoge zweefmolen

Op een Duitse kermis is een 40 meter hoge zweefmolen vastgelopen. Der Kettenflieger stond vorig weekend opgesteld in de stad Halle, gelegen in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Door een technische storing kwam de attractie op bijna 30 meter hoogte vast te staan. Vervolgens werd de brandweer ingeschakeld.



24 passagiers moesten zaterdag rond 16.45 uur bevrijd worden door brandweerlieden, die ter plaatse kwamen met uitschuifbare ladders. Videobeelden laten zien hoe de pechvogels één voor één uit de gondels gehaald zijn. Hulpverleners deelden ook reddingsdekens uit.

Volgens de autoriteiten ontstond er geen paniek. In totaal duurde het ongeveer 75 minuten voordat alle passagiers weer op de grond stonden. Er vielen geen gewonden. Het probleem kon inmiddels verholpen worden. Na afloop is de zweefmolen geïnspecteerd door keuringsinstantie TÜV.