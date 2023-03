Wildlands Adventure Zoo Emmen

Gemeente Emmen springt dierenpark Wildlands bij met 1,4 miljoen euro

Wildlands Adventure Zoo Emmen krijgt ruim 1,4 miljoen euro steun van de gemeente. Dat bedrag is bedoeld om de energierekening van het dierenpark en het bijbehorende Atlas Theater te kunnen betalen. Er is een nieuw energiecontract afgesloten en dat gaat gepaard met hogere kosten.



De Drentse dierentuin is volledig eigendom van de gemeente, maar voor eventuele financiële hulp moet steeds per geval een besluit worden genomen. Ondanks allerlei maatregelen om energie te besparen, zal Wildlands dit jaar fors meer geld kwijt zijn.

In januari maakte vertrekkend directeur Erik van Engelen bekend dat Wildlands nog een lening van 64 miljoen euro heeft uitstaan bij de gemeente Emmen. Meer dan de helft van dat bedrag is afkomstig van Dierenpark Emmen, de voorloper van Wildlands. De bijdrage van bijna anderhalf miljoen euro betreft een eenmalige compensatie voor de energiekosten, die losstaat van de lening.



Temperatuur verlagen

Het park en het theater gebruiken samen ongeveer 1,6 miljoen kubieke meter gas per jaar. Dat verbruik is de afgelopen jaren al met een kwart teruggebracht, bijvoorbeeld door de temperatuur in de tropische kas stapsgewijs te verlagen van 26 graden naar 18 graden.