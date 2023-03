Legoland Deutschland Resort

Video: Legoland Deutschland opent wing coaster in Lego-stijl

Legoland Deutschland is het pretparkseizoen begonnen met de opening van een gloednieuwe wing coaster, een achtbaan met karretjes naast de baan. Maximus - Der Flug des Wächters, zoals de attractie wordt genoemd, moet het gevoel van vliegen oproepen. In tegenstelling tot andere wing coasters is het model in Legoland niet per se bedoeld voor de grootste waaghalzen.



De specificaties zijn dan ook bescheiden: Maximus is 17 meter hoog en 457 meter lang. Tijdens de rit haalt een trein een topsnelheid van 54 kilometer per uur. De enige wing coaster in de Benelux, Fenix in Toverland, gaat bijvoorbeeld 95 kilometer per uur. Die baan is bovendien meer dan twee keer zo hoog en bijna twee keer zo lang.

Legoland gaat overduidelijk voor een jongere doelgroep. De achtbaan van de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard bevat wel twee inversies. Verder investeerde Legoland-eigenaar Merlin Entertainments in de twee 13 meter hoge vrijevaltorens Fire & Ice Towers, bouwhoek Mythica CreaZone en speelgebied LavaLand, ontworpen als een lavadraak.



Fantasiedieren

Samen vormen de toevoegingen een 15 miljoen euro kostend themagebied rond Lego Mythica. De uitbreiding van 1,2 hectare, gelegen aan de rand van het park, draait om Lego-fantasiedieren. Via een app met augmented reality is het mogelijk om de figuren digitaal tot leven te wekken.



Maximus is de naam van een vliegende witte leeuw. De trein van de coaster werd vormgegeven als een Lego-model. Tijdens de rit passeren bezoekers verschillende andere Lego-wezens, waaronder een grote rode draak. Het gaat om de vierde achtbaan in het park en de eerste nieuwe rollercoaster sinds 2003. Bovendien is Maximus wereldwijd de eerste wing coaster in een Legoland-park.



64 euro

De reguliere entreeprijs van Legoland Deutschland stijgt dit jaar naar 64 euro voor volwassenen en 58 euro voor kinderen. Dat is 10 euro meer dan in 2022, toen voor standaardtickets nog respectievelijk 54 euro en 48 euro afgerekend moest worden. Het maakt het Lego-park in deelstaat Beieren één van de duurste pretparken in Duitsland.