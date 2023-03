Boudewijn Seapark

Boudewijn Seapark vrijgesproken voor dodelijk ongeluk

Het Belgische attractie- en dierenpark Boudewijn Seapark wordt vrijgesproken voor de dood van een 26-jarige medewerker. Kylian Vandemaele kwam in oktober 2020 om het leven tijdens werkzaamheden aan een elektriciteitskast. Hij werd geëlektrocuteerd. De arbeidsinspectie trof na afloop verschillende inbreuken aan in het park in Brugge.



Zo beschikte Boudewijn Seapark tussen 2012 en het moment van het ongeluk niet over een interne preventieadviseur. Vandemaele, die hoofd van de technische dienst was, zou nooit een adequate opleiding gekregen hebben. Volgens het Openbaar Ministerie was de werkgever om die reden verantwoordelijk voor het ongeval.

De rechtbank ging daar slechts deels in mee. Hoewel de inbreuken werden bevestigd, vindt de rechter het niet bewezen dat ze aangewezen kunnen worden als de directe oorzaken van het dodelijke incident.



Spanning

Slachtoffer Vandemaele had bovendien kunnen weten dat hij zelf niet aan de elektriciteitskast had mogen zitten: daar was een externe elektricien verantwoordelijk voor. Waarschijnlijk vergat hij de spanning van de kast te halen.



Vanwege de inbreuken moet Boudewijn Seapark een geldboete van 4000 euro betalen, waarvan de helft voorwaardelijk. De nabestaanden van Vandemaele krijgen geen schadevergoeding. Het park is ook veroordeeld omdat er niet direct melding is gedaan van het arbeidsongeval. Een spoedarts in het ziekenhuis moest na het overlijden van de medewerker zelf de politie inschakelen.