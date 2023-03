Pairi Daiza

Video: slang kruipt uit verblijf in Belgische dierentuin

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza is vanmiddag een netpython uit een verblijf ontsnapt. De slang bevond zich in de afgesloten quarantaineruimte van reptielenhuis Mersus Emergo. Voorbijgangers reageerden verbaasd toen ze de python vanmiddag over de grond van de kamer zagen kruipen, richting een trap.



De quarantaineruimte is niet toegankelijk voor publiek: bezoekers kunnen het onderkomen bekijken door een glasplaat. Toen passanten zagen dat de slang ontsnapt was, waarschuwden ze medewerkers van het nabijgelegen restaurant Thai Gourmet. Een verzorgster heeft de python even later terug naar het verblijf gebracht.

Een woordvoerster van Pairi Daiza benadrukt dat er nooit sprake was van een gevaarlijke situatie, omdat toeschouwers niet in het quarantainehok kunnen komen. "De quarantaineverblijven zijn makkelijker bereikbaar dan de reguliere verblijven, zodat verzorgers er eenvoudig bij kunnen komen", legt ze uit. "De deurtjes zijn simpeler. Zo kon de slang aan de wandel gaan."



Gered

Het dierenpark gebruikt de ruimte om reptielen en amfibieën onder te brengen die zijn gered door de Pairi Daiza Foundation, alvorens ze worden getoond aan het publiek. "Op andere plaatsen in onze reptielenboot is het quasi onmogelijk dat een dier bij de bezoekers komt. Dit is bovendien een pythonsoort die niet giftig is."