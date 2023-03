Plopsaland De Panne

Rookzones in Plopsaland: Plopsa-parken gaan rookregels aanscherpen

De Belgische parken van de Plopsa Group zijn bezig met het aanscherpen van de rookregels. In Plopsaland De Panne worden op dit moment enkele rookzones gerealiseerd. Op andere plekken in het Vlaamse attractiepark is roken over een tijdje verboden. Ook Plopsa Coo wordt rookvrij, met uitzondering van enkele afgebakende rookplekken.



De ingangsdatum van het nieuwe beleid staat nog niet vast, maar Plopsa treeft ernaar om de verandering rond de paasvakantie door te voeren. Plopsaland telt dan nog vijf plaatsen waar bezoekers een sigaret mogen opsteken: op het Dorpsplein bij het F.C. De Kampioenen Café, op het Kasteelplein, in Wickieland, bij horecalocatie Sibuna naast Anubis The Ride en bij de Big & Betsy Hoeve.

Markeringen op de grond wijzen bezoekers de weg. Plopsa Coo gaat werken met drie rookzones: bij restaurant La Cascade, bij horecapunt Le Marcassin en op Place Sequoia. Plopsa Indoor Hasselt en de waterparken Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit hadden al een aparte rookplek in de buitenlucht. Plopsa Station Antwerp is volledig overdekt, dus daar kan binnen nergens gerookt worden.



Speeltuinen

Tot nu toe was roken in Plopsaland alleen niet toegestaan in overdekte locaties, in wachtrijen, in speeltuinen en tijdens buitenoptredens. De Belgische overheid wil dat er vanaf 2025 niet meer gerookt mag worden in pretparken en dierentuinen, maar over dat plan bestaat nog veel onduidelijkheid.