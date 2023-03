Europa-Park

Europa-Park presenteert nieuwe versie van Oostenrijkse bootjesattractie

Europa-Park heeft de wintersluiting aangegrepen om een attractie te vernieuwen. Josefinas Kaiserliche Zauberreise, de boottocht in het Oostenrijkse themagebied, is de afgelopen maanden onverwachts voorzien van nieuwe decors. Bezoekers komen tijdens de vaartocht nieuwe bewoners en bouwwerken tegen. Daarnaast werden alle boten vervangen.



Josefinas Kaiserliche Zauberreise opende vorig jaar als de opvolger van de Dschungel-Floßfahrt. Destijds kondigde het Duitse pretpark aan dat in 2023 een tweede fase zou volgen, met nieuwe boten en een enorm stationsgebouw in Oostenrijkse sferen. In januari werd bekend dat die laatstgenoemde uitbreiding in de ijskast is gezet.

Nu blijkt dat er naast de nieuwe boten wel enkele decorelementen zijn vernieuwd en toegevoegd. Bogen en torens van kunstgras maakten plaats voor conifeerhagen en degelijkere bouwwerken met sierlijke bloemenperken. Boten varen onder andere onder twee nieuwe paleistorens door. Een verwijzing naar de walkthrough-attractie Zauberwelt der Diamanten is verwijderd.



Yomis

Josefinas Kaiserliche Zauberreise is vormgegeven als een paleistuin op het water. Naast figuren van adel duiken hier en daar kleine trollen op: Yomis. De trolletjes zijn nu ook onderdeel van de schermen in de tunnel op het einde van de attractie. Verder zijn aan de bijna negen minuten durende vaartocht enkele bosdieren toegevoegd. Bijzonder aan de nieuwe vlotten is dat de laatste twee rijen naar elkaar gericht zijn, met een tafeltje in het midden.