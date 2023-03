Kermis

Kermis in Duitse stad Münster beëindigd vanwege dodelijke steekpartij

De kermis in de West-Duitse stad Münster is per direct stopgezet. Aanleiding is een dodelijke steekpartij op zaterdagavond. Rond 22.00 uur kreeg een 31-jarige man ruzie met twee jongeren. Eén van de twee trok een mes, meldt de regionale politie.



Het voorval vond plaats bij de attractie Shake & Roll. Een kassamedewerker waarschuwde de politie. Medische hulp mocht niet baten: rond 22.30 uur overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. De dader en zijn metgezel sloegen op de vlucht. Ze wisten te ontkomen.

Van het tweetal ontbreekt op dit moment ieder spoor. Autoriteiten hopen hen te pakken te krijgen met behulp van camerabeelden uit de omgeving. Ook roept men ooggetuigen op om zich te melden. Münster ligt in de regio Noordrijn-Westfalen, op ongeveer een uur rijden van Enschede.



Herdenkingskaars

Eigenlijk zou de kermis vandaag - zondag 19 maart - voor het laatst geopend zijn. Uit respect voor het slachtoffer heeft de burgemeester besloten om het volksfeest vroegtijdig te beëindigen. Zondagmiddag wordt op de plaats delict een herdenkingskaars aangestoken.