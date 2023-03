Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt plannen voor verbouwing Studio 1

Het entreegebied van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris gaat binnenkort op de schop. Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van Studio 1, het overdekte horeca- en winkelgebied gelegen aan het entreeplein. Het complex, ontworpen als een enorme filmstudio in Hollywood-stijl, moet een nieuwe uitstraling krijgen.



De make-over is onderdeel van een algehele transformatie van het attractiepark. Die werd enkele jaren geleden ingezet. Eerder is Studio Tram Tour bijvoorbeeld al omgebouwd tot Cars Road Trip. Toon Studio kreeg een nieuwe naam: Worlds of Pixar. Vorig jaar opende Marvel-themadeel Avengers Campus. Momenteel wordt gewerkt aan een boulevard naar een groot meer, een Tangled-attractie, een restaurant en een Frozen-uitbreiding.

Studio 1 stamt nog uit 2002, het openingsjaar van het Walt Disney Studios Park. Er zijn twee horecagelegenheden en twee souvenirwinkels te vinden: Hep Cat Corner, Restaurant en Coulisse, Les Légendes d'Hollywood en Hollywood Jewel Box. Verder treffen bezoekers er een informatiekiosk aan. Van tijd tot tijd is er live-entertainment.



Façade

In de vergunningsaanvraag wordt de originele naam van de locatie vermeld: Lights, Camera, Hollywood. Het document spreekt over de "interne herontwikkeling van het gebouw en de buitenruimtes" en het "wijzigen van de bestaande façade". Daarnaast moet "een luifel" gerealiseerd worden.



Er zijn nog geen ontwerpen beschikbaar. Wel is duidelijk dat de tweedimensionale gevelrij van Restaurant en Coulisse zal verdwijnen. Op die manier wil men een soort overdekt dorpsplein creëren. Disneyland heeft nog niet aangekondigd wanneer de make-over van start zal gaan. Tijdens de werkzaamheden zullen bezoekers het park moeten betreden via een alternatieve route.