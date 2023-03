Bellewaerde Park

Make-over voor klassieke Belgische achtbaan: nieuw kleurenschema

Een klassieke Belgische achtbaan ondergaat een gedaantewisseling. Bellewaerde Park in Ieper geeft de Boomerang uit 1984 een nieuw uiterlijk. De afgelopen jaren was de attractie geel met bordeauxrood. Op dit moment wordt de rollercoaster blauw met geel gemaakt.



De baan zelf krijgt een lichtblauwe kleur, de ondersteuningen worden geel. Ook de trein kreeg een nieuw uiterlijk. Die is voortaan niet meer rood met geel, maar volledig geel. De vernieuwde Boomerang gaat aankomend weekend weer open, bij de start van het nieuwe pretparkseizoen.

Bij de opening in de jaren tachtig was de Boomerang in Bellewaerde de allereerste boomerang coaster in de wereld. Het bekende achtbaantype, met drie inversies die voor- en achteruit worden afgelegd, verscheen later ook in bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium, Walygator Sud-Ouest en Pleasurewood Hills.



Wit met groen

In eerste instantie was de 35,5 meter hoge attractie wit met groen. In 1997 is de baan geel gemaakt. De steunpilaren werden toen marineblauw. Het vorige kleurenschema dateert van 2011, toen de pilaren bij een opknapbeurt bordeauxrood zijn geschilderd.