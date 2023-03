Efteling

Video: Stoomtrein in de Efteling moet weggesleept worden na storing

De Stoomtrein in de Efteling is vanmiddag vastgelopen tijdens een rit. Door onbekende oorzaak kwam een locomotief met wagons stil te staan op het spoor tussen kiprestaurant Frau Boltes Küche en de Pardoes Promenade, naast de Aquanura-vijver. Uiteindelijk moest de trein weggesleept worden door een speciale diesellocomotief.



De stilgevallen trein draagt de naam Trijntje. Na het optreden van de storing mochten passagiers zelf bepalen of ze bleven zitten. Sommige bezoekers besloten uit te stappen en via het spoor terug te lopen. Andere inzittenden kozen ervoor om de komst van de hulplocomotief af te wachten.

Uiteindelijk is Trijntje met behulp van de dieselloc teruggebracht naar Station Marerijk, waar bezoekers konden uitstappen. De attractie hoefde niet gesloten te worden voor publiek, omdat er momenteel nog een andere trein actief is. Die draagt de naam Moortje. Door het uitvallen van één van de treinen ligt de capaciteit wel lager dan gewoonlijk. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor de Stoomtrein 25 minuten.