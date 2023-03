Games

Bizar record: deze RollerCoaster Tycoon-achtbaan duurt letterlijk een eeuwigheid

Een Nederlander heeft het voor elkaar gekregen om de langste RollerCoaster Tycoon-achtbaan aller tijden te bouwen. Wie een ritje zou maken, zit voor eeuwig vast in de trein. Het einde van het universum komt sneller dan het einde van de rit. Daarom spreekt bedenker Marcel Vos over de Universe Coaster. In een intrigerende YouTube-video legt hij uit hoe hij zijn vorige record heeft gebroken.



De legendarische RollerCoaster Tycoon-expert presenteerde in 2018 een achtbaan waarvan één ritje ruim twaalf jaar in beslag zou nemen. In 2019 ontdekte hij een manier om een nóg ondraaglijkere attractie te maken. Zo ontstond 45 Years in Hell, een achtbaan waar poppetjes 45 jaar in zouden zitten. Maar het kan nog gekker: ruim drie jaar geleden paste Vos een andere tactiek toe die ervoor zorgde dat een achtbaan maar liefst 135 jaar duurt.

En ook toen was het absolute maximum klaarblijkelijk nog niet bereikt. De nieuwe video laat zien hoe het mogelijk is om een achtbaan te bouwen die 3 tredeciljoen jaar zal duren. Een tredeciljoen is een 1 met 78 nullen. "Mensen kunnen zich niet voorstellen hoelang dit is", weet Vos. Hij waagt een poging door uit te leggen dat het tellen van alle atomen van alle zandkorrels in het universum korter in beslag zou nemen dan de rollercoaster, zelfs als je één atoom per jaar zou tellen.



250 verschillende achtbanen

Hoe heeft Vos het voor elkaar gekregen om deze onmenselijk lange attractie te bouwen? De sadistische gamer vertelt dat hij gebruikmaakte van meerdere obscure foefjes in het computerspel uit 2002. Zo koppelde hij 250 verschillende achtbanen aan elkaar, waarbij een karretje pas mag vertrekken als het karretje in de achtbaan ernaast arriveert in het station.



Alles hangt samen met één gigantisch lange rollercoaster, die bijna de hele virtuele kaart in beslag neemt. Een achtbaantrein rijdt tergend langzaam rondjes naar het middelpunt, waarna de trein hetzelfde parcours achteruit aflegt, maar dan nóg trager. De attractie maakt zeven rondjes, het maximum in het spel. Als dat is gebeurd, kan een karretje van een aangrenzende kleine achtbaan vertrekken.



Zon opgebrand

De coaster ernaast zal echter twee keer zo lang moeten wachten. Omdat er in totaal 253 kleine achtbanen staan, loopt de wachttijd exponentieel op. Of zoals Vos het beschrijft: "Miljoenen jaren gaan voorbij en je zit nog steeds op dezelfde plek, zonder ook maar een centimeter te bewegen. De zon is opgebrand en de explosie verwoest alles in het zonnestelsel... Behalve jij. Jij zit nog steeds vast in dezelfde attractie."