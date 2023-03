Puy du Fou

Bioscoopfilm van Frans themapark Puy du Fou: afgekraakt door critici, maar wel succesvol

De allereerste bioscoopfilm van het Franse themapark Puy du Fou is een succes. Hoewel filmcritici de productie Vaincre ou Mourir massaal hebben afgekraakt, staan Fransen in de rij om de speelfilm te bekijken. Eind januari vond de première plaats. In twee maanden tijd lokte de film meer dan 300.000 bezoekers.



Dat heeft Puy du Fou bekendgemaakt op social media. Vaincre ou Mourir werd neergesabeld door filmrecensenten. Weekblad Télérama noemde de film bijvoorbeeld "zo slecht dat zelfs de grootste aanhangers van het koningshuis het zullen haten". Dagblad Le Monde sprak over "historische bagger" en een gebrek aan "Hollywood-kwaliteit": de film zou zo veel gebreken hebben dat het eindresultaat onbedoeld belachelijk en komisch is geworden.

Filmwebsite EcranLarge had er een halve ster voor over. De Puy du Fou-film wordt beschreven als "één van de langste en meest pijnlijke audiovisuele ervaringen van de afgelopen jaren". Website Abus de Ciné hield het bij nul (!) sterren. "Het is moeilijk om een recensie te schrijven over een film die totaal geen respect heeft voor het medium. Voor elke filmliefhebber zal dit een extreem pijnlijke ervaring zijn. Hoe kun je in zo'n korte tijd zo veel blunders aaneenrijgen?"



Franse revolutie

De linkse krant Libération kondigde de film aan met de titel "Le Puy du Fourbe", een woordspeling op de parknaam. 'Fourbe' betekent 'bedrog'. Volgens het blad herschrijft de film de geschiedenis van de Franse revolutie "volgens hetzelfde ultrarechtse en bevooroordeelde model als de shows in het park". Filmsite Mondociné noemt het "ellende op allerlei vlakken". "Wat zou erger zijn, de inhoud of de vorm?"



Vaincre ou Mourir is in achttien dagen gefilmd, met een budget van 5 miljoen euro. Het verhaal werd losjes gebaseerd op een show uit het pretpark: Le Dernier Panache uit 2016. Ondanks alle kritiek blijkt de productie dus wel een commercieel succes. Voor Puy du Fou smaakt dat naar meer: achter de schermen wordt al nagedacht over de volgende Puy du Fou-film.