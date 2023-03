Europa-Park

Europa-Park houdt vast aan voorrangssysteem VirtualLine in 2023

Bezoekers van Europa-Park kunnen dit jaar wederom gebruikmaken van VirtualLine, het gratis voorrangssysteem in de officiële Europa-Park-app. Het concept, dat in 2020 geïntroduceerd werd vanwege de coronacrisis, blijkt een blijvertje te zijn. Er worden wel enkele wijzigingen doorgevoerd.



VirtualLine werkt als een reserveringssysteem. Na het reserveren van een attractie via de app krijgen bezoekers te zien wanneer ze terug mogen komen. Ze kunnen dan gebruikmaken van een aparte rij, waarmee ze sneller aan de beurt zijn.

In eerste instantie was de versnelde toegang beschikbaar bij lanceerachtbaan Blue Fire Megacoaster, darkride Arthur, overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster en spinning coaster Euro-Mir. Later kwamen daar houten achtbaan Wodan en darkride Piraten in Batavia bij.



Vliegsimulator

Dit jaar zal VirtualLine ook actief zijn bij vliegsimulator Voletarium en waterachtbaan Poseidon. In het geval van Voletarium neemt het systeem de plek in van de zogeheten Zeitkarte: reserveringen die werkten met behulp van ticketautomaten.



Bij Poseidon wordt een nieuwe VirtualLine-entree gerealiseerd, in de buurt van de uitgang van de attractie. Arhur en Eurosat raken de VirtualLine-optie kwijt. In plaats daarvan worden de ingangen voor single riders bij die attracties na enkele jaren heropend. Ook bij Voletarium, Blue Fire en Wodan gaan de wachtrijen voor single riders weer open.