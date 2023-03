Walibi Holland

Walibi Holland: tweede editie van gamefestival Walibi Play in april 2023

Walibi Holland staat komende maand weer in het teken van computerspellen. Gamefestival Walibi Play keert terug. Het driedaagse evenement, dat in 2022 voor het eerst georganiseerd werd, vindt dit keer plaats op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 april. Verspreid over het park worden vijf gamezones gerealiseerd.



Daar kunnen bezoekers onder andere Fortnite, Minecraft, Just Dance, Rocket League, Roblox en Mario Kart spelen. Ook komt er een VR-ruimte. Daarnaast nodigt Walibi enkele bekende gamers uit. Op het programma staan gamesessies met Paraduze, Alex Klein en Fems.

Vorig jaar betaalden bezoekers een toeslag van 7,50 euro om gebruik te kunnen maken van de games. Dit keer zijn alle activiteiten inbegrepen bij de entreeprijs. Tickets worden op dit moment online verkocht voor 32,50 euro. In 2022 was het attractiepark tijdens Walibi Play geopend tot 20.00 uur. Dit keer sluiten de poorten twee uur eerder.



Entertainment

Het festival, georganiseerd in samenwerking met de externe leverancier Meta, is volgens Walibi bedoeld voor iedereen vanaf 6 jaar. Vergeleken met de eerste editie zal er minder gefocust worden op "concrete speelminuten", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We zetten dit jaar nog meer in op beleving en entertainment."