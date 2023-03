Europa-Park

Europa-Park presenteert nieuw themagebied in 2023: Liechtenstein

Eén van de kleinste landen in Europa krijgt een plek in het Duitse attractiepark Europa-Park. Bezoekers treffen van aankomend seizoen, dat op zaterdag 25 maart begint, het themagebied Liechtenstein aan. Daarvoor wordt een bestaand gedeelte van het park getransformeerd, melden ingewijden aan Looopings.



Het gaat om het gebied tussen het Globe Theatre in parkdeel Engeland en de Schweizer Bobbahn in parkdeel Zwitserland. Liechtenstein vormt op die manier officieel het negentiende themagebied van Europa-Park. Kroatië wordt volgend jaar nummer twintig.

Er komt ook een attractie te staan: de oude ballonnenmolen Flug des Ikarus uit 1996 is hier opnieuw opgebouwd. Tot begin 2022 stond de carrousel in het Griekse gedeelte van Europa-Park. Daar moest de attractie wijken vanwege de komst van Kroatië en een nieuwe achtbaan. De nieuwe naam luidt Liechtensteiner Ballonfahrt.



Vorstendom

Een bestaand pleintje wordt omgedoopt tot Liechtensteiner Platz. Het wapenschild van het dwergstaatje zal er te vinden zijn. Verder komt er een kleinschalig wandelgedeelte gebaseerd op de bekende Liechtenstein-Weg, een looproute van 75 kilometer door alle elf gemeentes van het vorstendom. Onderweg ontdekken bezoekers informatieborden over bijvoorbeeld toerisme, economie, kunst en cultuur in Liechtenstein.